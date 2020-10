"Furbetti" dei rifiuti a Sassari, 40 multe in una settimana

Quaranta persone multate in una settimana grazie alle foto-trappole delle Polizia locale di Sassari installate vicino ai cassonetti dell'immondezza. Si tratta di persone che hanno conferito i loro rifiuti trasgredendo le regole. In particolare, 35 di loro sono residenti nei Comuni limitrofi e hanno scaricato la mondezza nei contenitori in città, mentre altre 5 delle persone sanzionate sono utenti serviti dalla raccolta porta a porta, ma che non si sono adeguati alle norme di conferimento.

Un'altra sanzione da 500 euro è stata elevata inoltre nei confronti di un'attività del centro. Da qualche giorno erano segnalati in via Brigata Sassari diversi bustoni di rifiuti lasciati ai piedi della batteria di cassonetti. Grazie al contenuto delle buste è stato facilmente individuato il locale che non conferiva correttamente e che è stato sanzionato.

Infine sono state elevate 8 sanzioni ad altrettante attività che hanno fatto volantinaggio senza rispettare la normativa vigente, che vieta il rilascio di materiale pubblicitario sulle auto né nelle cassette delle lettere sul marciapiede o sulla via.