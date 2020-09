Covid: 1420 test a personale scuola Oristano, tutti negativi

(ANSA) - CAGLIARI, 30 SET - Si è concluso lo screening sierologico per il personale scolastico coordinato dal personale del Dipartimento di Prevenzione della Assl di Oristano. Sono stati 1420, tra docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario, i soggetti che si sono sottoposti volontariamente e gratuitamente al test nelle tensostrutture messe a disposizione dall'area socio-sanitaria oristanese. Una sola persona è risultata positiva all'esame sierologico, che ricerca gli anticorpi sviluppati dall'organismo in caso di un'infezione da Coronavirus. Come da protocollo, la persona è stata quindi sottoposta al tampone naso-faringeo per verificare se l'infezione fosse in atto o pregressa: ma l'esito è risultato negativo.

"Si è trattato di una operazione di screening capillare e massiccia, che ha richiesto un forte impegno da parte del nostro personale, con l'obiettivo di permettere una riapertura delle scuole in sicurezza" ha spiegato la direttrice Assl Maria Valentina Marras. La Assl ricorda che chi, fra il personale scolastico, non si fosse ancora sottoposto al test sierologico può ancora farlo, inviando una e-mail al responsabile della procedura: mario.piras@atssardegna.it.

Nel frattempo le attività di screening Covid-19 attraverso test sierologico per il personale docente e scolastico nei territorio della Assl di Cagliari (Area Vasta, Area Ovest, Quartu Sant'Elena) proseguono nel Padiglione G Cittadella della salute, via Romagna Cagliari (piano terra ingresso Centro Alzheimer) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

E' lo stesso personale dei Distretti che contatta i dirigenti scolastici per calendarizzare gli accessi del corpo docenti e del personale scolastico alle giornate di screening. (ANSA).