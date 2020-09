In casa oltre 3 chili di droga, nei guai madre e figlio

Madre e figlio nascondevano in casa oltre tre chili di marijuana e sei piante di cannabis. Lo hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Sinnai perquisendo un'abitazione a Settimo San Pietro. Arrestati per detenzione e spaccio di droga un 37enne, denunciata la madre di 66 anni.

I carabinieri avevano ricevuto segnalazioni su uno strano via vai nell'abitazione e ieri hanno deciso di perquisirla. In casa hanno trovato 3,100 chili di marijuana, tre flaconi di metadone e sei piante di cannabis. Il 37enne è stato arrestato e la madre denunciata in stato di libertà.