Covid: Pd, solo 20 ventilatori su 90 utilizzati in Sardegna

"La Regione Sardegna ha utilizzato solo 20 dei 90 ventilatori per terapia intensiva trasferiti dal Governo". Lo ha rivelato il capogruppo del Pd Gianfranco Ganau durante una conferenza stampa dell'opposizione sulle criticità del sistema sanitario regionale.

"Questo - ha spiegato il dem - avviene mentre in tutta Italia i posti letto di rianimazione sono stati duplicati, se non triplicati, invece qui non si sa che fine abbiano fatto gli altri settanta ventilatori".

Il consigliere regionale ha dichiarato che il sistema territoriale non funziona: "C'è un numero eccessivo di ricoveri: la Sardegna ha la percentuale di ricoverati maggiore in Italia in rapporto al numero di positivi: il 7%". E' assurdo, sostiene, "che alla ripresa dei contagi ci siamo trovati senza posti letto". Tutto ciò, "nonostante esista un piano di potenziamento delle terapie intensive approvato dalla Regione. Di questo avremmo voluto discutere in Consiglio regionale".