Coronavirus: cinque nuovi positivi tra Carbonia e Iglesias

Quattro nuovi casi di positività al Coronavirus a Carbonia e uno ad Iglesias. E' il bilancio diffuso dai rispettivi sindaci, Paola Massidda e Mauro Usai, dopo le comunicazioni avute dall?Ats..

"Le persone stanno bene, si trovano in isolamento e sono tutte riconducibili allo stesso focolaio - osserva Massidda - Sono state già individuate dall'ATS le persone con cui sono entrate in contatto, le quali verranno sottoposte a tampone. Ne approfitto per augurare una pronta guarigione ai nostri concittadini e per ricordare a tutti l'importanza di mantenere il distanziamento sociale, indossare la mascherina, lavare e igienizzare spesso le mani, installare l'App Immuni, un utile strumento di informazione, monitoraggio e prevenzione contro il Coronavirus".

A Iglesias, oltre al nuovo caso di positività, ci sono altri due pazienti sono in fase di negativizzazione e 24 persone si trovano in quarantena domiciliare seguendo i protocolli di isolamento e monitoraggio sanitario.

"Dopo l'individuazione di questo nuovo caso di positività - ha spiegato il Sindaco Mauro Usai - si sta provvedendo ad attivare tutte le procedure relative al tracciamento dei contatti del paziente positivo e alla relativa attività di prevenzione e valutazione clinica. A breve, non appena avremo avuto comunicazione da parte delle autorità sanitarie, aggiorneremo i dati relativi alle persone poste in quarantena e ne daremo comunicazione attraverso i canali istituzionali. Rinnovo l'invito all'osservanza delle prescrizioni relative all'uso dei dispositivi di protezione ed al distanziamento".