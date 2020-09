Cinema: annunciati a La Maddalena vincitori Premio Solinas

(ANSA) - CAGLIARI, 26 SET - Sono stati annunciati a La Maddalena i vincitori del Premio Franco Solinas: per il Miglior Soggetto va a "Hybris" di Vincenzo Cascone, Chiara Zago con "Post Partum" si aggiudica l' Experimenta Serie, vince come Miglior Documentario per il Cinema "La Roba" di Alberto Gottardo e Francesca Sironi.

"Questa capacità di investimento, di scoperta di nuovi talenti e di disseminazione di esperienze è un segno evidente di crescita ed espansione della filiera audiovisiva isolana e della sua capacità attrattiva e coesiva nel panorama nazionale", ha dichiarato l'assessore l'assessore regionale alla cultura Andrea Biancareddu.

Il verdetto della giuria è giunto al termine della tre giorni di scambi e riflessioni tra produttori, sceneggiatori, registi e studenti. Hybris (titolo originale Persefone ) di Vincenzo Cascone e Eleonora Galasso è stato scelto per "aver creato, tramite il tono della scrittura e una lingua di rara efficacia, un mondo sopra le righe eppure sempre credibile come i personaggi che lo abitano." La giuria ha assegnato due menzioni speciali a Menocentonovantaseigradi (titolo originale Non svegliarmi quando te ne vai) di Emanuele Sana e a Dai, Ringo! (titolo originale Ringo) di Edoardo Puma. Per "Experimenta Serie" in collaborazione con Rai Fiction l'ha spuntata Post Partum (titolo originale Baby Blues) di Chiara Zago, che sarà scelto per realizzare un progetto pilota da 25 minuti con un budget massimo di 120.000 euro. Stessa categoria menzioni speciali sono andate a Una per Come la notte (titolo originale Come la notte) di Alessandro Bosi e Mary Stella Brugiati e La Borda (titolo originale La voce della nebbia) di Francesco Bitto, Francesco Ferrazzi, Erica Gallesi e Nicolò Orlandini.

Il premio come miglior Documentario per il Cinema in collaborazione con Apollo11 è andato a La Roba (titolo originale Verso la spiaggia) di Alberto Gottardo e Francesca Sironi.

Due menzioni speciali: Il piano segreto (titolo originale Caso Perriera) di Ruben Monterosso e Federico Savonitto e Mind (titolo originale Manas- sui sentieri della mente) di Livia Giunti e Francesco Andreotti. Novità di quest'anno è stata l'assegnazione dei Premi IDS Academy e IDS Industry assegnati a L'invisibile (titolo originale Il fantasma) di Michele Bertini Malgarini e Ugo Piva e Capelloni (titolo originale Capelloni) di Pierpaolo De Mejo. (ANSA).