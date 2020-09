Casa di riposo 'lager' abusiva a Carbonia, due arresti

Avevano trasformato la loro abitazione, senza avere alcuna autorizzazione, in una struttura per anziani. Un lager in cui venivano ospitati cinque ultraottantenni, alcuni dei quali affetti da diverse patologie tutti stipati all'interno di mini box (opportunamente ricavati nella casa) della lunghezza di 2 per 3 metri. Sporchi, malnutriti e con gli spazi in cui vivevano in pessime condizioni igieniche, anche con rifiuti e escrementi sul pavimento.

È quanto hanno scoperto i carabinieri della Stazione di Carbonia e i colleghi del Nas di Cagliari durante il blitz in una casa di riposo abusiva a Carbonia. Arrestati un 49enne e la sua compagna, una 44enne, che gestivano la struttura illegale. I due, che si trovano ai domiciliari, devono rispondere di maltrattamenti di anziani, esercizio abusivo dell'attività assistenziale, detenzione e spaccio di droga e possesso illegale di munizionamento.

La casa di riposo abusiva è stata sequestrata e gli anziani sono stati riaffidati alle famiglie.