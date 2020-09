Teatro: "Sotto questo cielo",rassegna all'aperto di Cada Die

Cada Die Teatro propone la rassegna d'inizio autunno "Sotto questo cielo", Stagione di teatro all'aperto.

La Corte della Vetreria di Pirri ospita, nel rispetto delle norme anti-Covid, il cartellone degli spettacoli in scena dal 25 settembre al 17 ottobre. Quattro produzioni di successo firmate Cada Die per sette serate, due delle quali ambientate fra il patrimonio "verde" dell'Orto Botanico di Cagliari dove il 29 e 30 alle 19 va in scena "Pesticidio". La pièce, recente produzione già apprezzata da pubblico e critica, apre la rassegna il 25 e 26 alle 20,30 alla Vetreria. Intenso racconto di un contadino che diventa una dichiarazione d'amore verso la terra. Uno spettacolo di Pierpaolo Piludu e Andrea Serra, che vede protagonista lo stesso Piludu, la voce fuoricampo di Lia Careddu, con la regia di Alessandro Mascia, la collaborazione di Franzisca Piludu e la consulenza scientifica di Giampietro Tronci e Luigi Usai.

Atteso ritorno per "Raptus, dal mito greco al Femminicidio", con Rossella Dassu, produzione di Cada Die Teatro con la regia di Alessandro Lay, il 3 ottobre, alle 20.30. "In tempi in cui spesso, purtroppo, un fenomeno tragico come il femminicidio riempie le pagine di cronaca nera di giornali e tv, a essere rappresentato è un percorso a ritroso, che permette di identificare le origini storiche e culturali di quei gesti efferati, violenti, "erroneamente definiti 'raptus'", si legge nelle note di regia. Così per "Arcipelaghi", dal romanzo di Maria Giacobbe il 10 ottobre alle 20,30. Adattamento teatrale e regia sono di Alessandro Lay, in scena Pierpaolo Piludu e Alessandro Mascia.

Spazio a bambini e famiglie per la chiusura di "Sotto questo cielo", il 17 ottobre, sempre alle 20.30, con "Il respiro del vento", recente produzione di Cada Die Teatro, di e con Mauro Mou e Silvestro Ziccardi. E' la storia di un ragazzo, Alizar, che, cercando la pioggia, perse se stesso e della sua amata che lo ritrovò, seguendo il suo ultimo respiro.