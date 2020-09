Cagliari, in un video un anno di amministrazione Truzzu

Un anno di attività della Giunta guidata da Paolo Truzzu (Fdi) raccontato in un video di due minuti e mezzo. "E' stato fatto tanto ma si deve e si può fare di più", ha spiegato il sindaco di Cagliari a margine della proiezione. Una prima fase della legislatura ovviamente segnata dall'emergenza Covid-19. L'amministrazione ha erogato infatti 3.200 bonus spesa, 7.400 bonus da 800 euro, e due mesi di bonus affitti per i residenti delle case popolari. Sul fronte sanitario ha distribuito 25mila mascherine, mentre altre 300mila sono pronte per un'eventuale nuova ondata. A favore delle imprese che hanno dovuto chiudere per il lockdown è stata ridotta la Tari e cancellato il Cosap (Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche).

Quanto alla riapertura delle scuole nel post Covid, il Comune ha investito 20 milioni di euro ma, al di là dell'emergenza, 3,5 milioni sono stati stanziati per la manutenzione degli edifici, mentre sono 34 gli istituti sistemati in poco più di dodici mesi. Altro fronte caldo, la raccolta differenziata dei rifiuti: ai trasgressori sono state inflitte sanzioni per un totale di 30mila euro. Truzzu va molto orgoglioso dei 25 chilometri di strade asfaltate e dei 3 di marciapiedi sistemati da quando è in carica.

Altri interventi: la sistemazione temporanea di piazza Amedeo Nazzari e di piazza Matteotti, la riapertura della Grotta della Vipera a Sant'Avendrace, lo spostamento del mercato di viale Trento e la nascita del mercato Cuore a Sant'Elia, l'approvazione del piano guida per il nuovo stadio di Sant'Elia.

Cosa c'è in serbo per il futuro? "La riqualificazione di piazza Matteotti, la conclusione del progetto del lungomare, dal porto a Sant'Elia, e l'Anfiteatro", ha indicato Truzzu.

Sull'Anfiteatro il sindaco ha ricordato che ad agosto sono stati stanziati i soldi per la progettazione e per iniziare il secondo lotto del restauro: "entro l'anno - ha annunciato - bandiremo la gara per la progettazione e nel 2021 partiranno i lavori".