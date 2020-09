Bovino cade in un dirupo, salvato da elicottero Vigili fuoco

(ANSA) - BURGOS, 22 SET - Un grosso esemplare di bovino adulto, caduto in un dirupo, è stato recuperato dai vigili del fuoco di Bono con il supporto di un elicottero arrivato dalla base di Fertilia, ad Alghero. L'animale è scivolato in un precipizio nelle campagne di Oddorai, nei pressi di Foresta Burgos. Il suo ritrovamento risale alle 8 di stamattina ma le operazioni di recupero si sono protratte per l'intera mattinata.

Solo nel primo pomeriggio i vigili sono riusciti a mettrelo in salvo e trasportarlo in una zona sicura. (ANSA).