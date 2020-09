Scuola: a Buddusò rinvio al 28 per completare test Covid

(ANSA) - SASSARI, 21 SET - Settimo caso di positività al Covid a Buddusò, in provincia di Sassari, e apertura delle scuole rinviata al lunedì 28 settembre per consentire a docenti, studenti e personale Ata di effettuare i test sierologici. Il rinvio del suono della prima campanella è stato disposto dal sindaco, Giovanni Antonio Satta, con un'ordinanza emanata oggi.

"L'amministrazione comunale ha attivato una campagna di screening sierologici in maniera da arginare gli eventuali focolai di coronavirus, anche in vista della riapertura delle scuole", spiega il primo cittadino. "La risposta della popolazione all'invito di partecipare allo screening è stata elevata per cui una parte di alunni, docenti e personale Ata non ha potuto effettuare il test e l'apertura delle scuole pervista dalla Regione Sardegna per il 22 settembre è sicuramente troppo a ridosso per concludere in tempi utili l'analisi di tutte le componenti che garantirebbero l'apertura delle scuole in sicurezza". Da qui il rinvio a lunedì 28. (ANSA).