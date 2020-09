Covid: caso sospetto, chiusa Municipalità di Pirri

(ANSA) - CAGLIARI, 21 SET - Temporaneamente chiusa in via precauzionale la Municipalità di Pirri per un sospetto caso di positività al Covid. Attualmente si sta procedendo alla sanificazione dei locali. Sospese quindi tutte le attività in presenza e il personale continuerà a lavorare in smart working.

Per il rilascio delle carte di identità elettroniche e per qualsiasi altra necessità i cittadini potranno contattare il numero 070-6777623 o inviare una mail a: municipalita@comune.cagliari.it o rivolgersi agli uffici presso il Palazzo comunale di piazza De Gasperi 2. (ANSA).