Picchia anziana fuori dal market e la rapina, arrestato

(ANSA) - ORISTANO, 19 SET - Ha picchiato un'anziana appena uscita dal supermercato, per rubarle la borsa, poi è fuggito in sella a una bicicletta ed è stato rintracciato dai carabinieri.

È accaduto questa mattina a Cabras. Un 29enne è stato arrestato dai carabinieri per rapina. Il giovane, secondo quanto ricostruito dai militari, ha atteso all'esterno del supermercato la vittima, una 79enne. Appena l'anziana è uscita l'ha affrontata, cercando di strapparle dal braccio la borsa. La 79enne ha fatto resistenza e il giovane a quel punto l'ha prima strattonata, poi le ha dato una ginocchiata sulle gambe e l'ha scaraventata contro la parete di un negozio. Infine si è appropriato del borsello ed è fuggito in sella alla bicicletta.

I carabinieri hanno immediatamente fatto scattare una caccia all'uomo, terminata con la cattura del 29enne. (ANSA).