Coronavirus: on line i posti a lezione in Ateneo Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 18 SET - Gli studenti e le studentesse dell'Università di Cagliari stanno ricevendo in questi giorni nella propria casella di posta elettronica una mail della Direzione Didattica che li invita a scegliere se seguire i corsi integralmente a distanza oppure seguire una parte delle lezioni in presenza secondo una turnazione specifica.

In questo secondo caso allo studente viene richiesto di accedere ad una pagina web, fruibile da qualunque dispositivo elettronico (smartphone, tablet, pc), e, successivamente a tale passaggio, allo studente viene attribuito un posto nell'aula assegnata al suo anno di corso e indicato un periodo in cui potrà seguire in presenza. Una mappa dei locali ne aiuterà l'identificazione.

Si tratta del sistema denominato "A-posto", messo a punto dall'Ateneo per garantire agli studenti e alle studentesse un accesso sicuro alle aule, assicurare il distanziamento sociale e favorire la regolarità didattica, anche a seguito delle più recenti direttive ministeriali: è uno specifico sistema di acquisizione vincolante delle disponibilità degli studenti a seguire le lezioni in presenza con tanto di mascherina, secondo turni prestabiliti. Quando per la turnazione non sarà possibile seguire in presenza, lo studente seguirà le lezioni a distanza.

La scelta fatta è vincolante e resta valida per l'intero semestre. Chi intende seguire i corsi singoli dell'Ateneo, dovrà farlo a distanza. I calendari delle lezioni saranno disponibili sui siti delle Facoltà e dei corsi di laurea.

"Si tratta di un'iniziativa importante - commenta Maria Del Zompo, Rettrice dell'Università di Cagliari - che ha comportato uno sforzo organizzativo notevole per garantire il diritto allo studio di oltre 24 mila studenti. Garantiamo a tutti le stesse possibilità, e non lasceremo nessuno indietro: le lezioni a distanza hanno la stessa qualità di quelle in presenza. Per questo chiedo a tutte le nostre studentesse e i nostri studenti la massima responsabilità nel rispettare le regole che ci siamo dati, compreso il fatto che chi decide di seguire in presenza sia conseguente a questa decisione e cerchi di non assentarsi a lezione".

Per malfunzionamenti e richiesta di assistenza è disponibile uno specifico servizio via mail: a-posto@unica.it (ANSA).