Tumore al seno, visite gratuite al Mater Olbia

(ANSA) - OLBIA, 17 SET - Domenica 27 settembre il Mater Olbia Hospital offrirà a tutte le donne esami radiologici e incontri individuali gratuiti per la prevenzione e cura del tumore al seno. L'iniziativa rientra nella campagna "Race for the Cure 2020" organizzata dall'associazione Komen Italia.

"Abbiamo deciso di promuovere questa iniziativa a supporto del territorio con grande entusiasmo perché come presidio ospedaliero della Gallura, vogliamo essere un punto di riferimento per la salute della donna - spiega Giorgia Garganese, responsabile del reparto di ginecologia e senologia del Mater Olbia Hospital - La prevenzione è l'arma fondamentale per combattere il cancro al seno e gli altri tumori femminili.

Per questo sosteniamo la meritoria attività della Susan G. Komen Italia in Sardegna, mettendo a disposizione quello che quotidianamente facciamo, ovvero aiutare le donne a prendersi cura di se stesse".

Le prenotazioni sono aperte da giovedì 17 settembre a mercoledì 23 settembre e possono essere effettuate chiamando il numero 0789.1899.333, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 15, fino a esaurimento disponibilità. Il Mater Olbia ha inoltre deciso di partecipare attivamente alla Race 2020 creando una propria squadra virtuale cui tutti possono aderire in sostegno della causa, andando sulla pagina internet dedicata https://www.raceforthecure.eu/it/Participants/Team/Id/2791.

