Sei chili di droga in casa, arrestato giovane aiuto cuoco

(ANSA) - SANTA MARIA COGHINAS, 15 SET - Aiuto cuoco in ristorante e spacciatore in casa. Un 28enne di Santa Maria Coghinas è stato arrestato nel fine settimana dai carabinieri della compagnia di Valledoria, che dopo giorni di appostamenti, osservazione e pedinamenti, hanno fatto irruzione nel suo appartamento, dove a ogni ora c'era un viavai continuo di giovani. Nella camera da letto i militari hanno trovato oltre 6 chili di droga tra marijuana e hashish e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Secondo le stime degli investigatori, la droga sequestrata venduta al dettaglio avrebbe fruttato incassi per oltre 30mila euro. Il giudice di Sassari ha convalidato l'arresto e ha disposto per lui la misura di custodia cautelare ai domiciliari. (ANSA).