Case 'storiche' a Nuoro, 26 le manifestazioni d'interesse

Sono 26 le manifestazioni di interesse arrivate al Comune di Nuoro per la concessione in uso delle "Case storiche" di proprietà dell'ente. Si tratta di Casa Sebastiano Satta, Porta del Parco letterario "Grazia Deledda", Casa Ciusa, la piramide di Seuna, Casa Fadda, Casa della Poesia (ex casa Asl), Casa dell'Atelier, Casa dei Contrafforti.

L'invito, come prevede il regolamento approvato dal consiglio comunale nel 2019, era rivolto ad associazioni culturali con sede a Nuoro, enti pubblici o altre organizzazioni con finalità di interesse pubblico e singoli cittadini residenti in città. In queste ore gli uffici comunali stanno vagliando le richieste per arrivare in tempi brevi alle assegnazioni.

"La concessione in uso delle 'case storiche' - afferma il vicesindaco e assessore alla Cultura Sebastian Cocco - è stato uno dei punti principali del nostro programma elettorale del 2015 e ora è diventato realtà. L'intento di questa amministrazione è sempre stato quello di valorizzare il patrimonio storico-culturale e immobiliare della città, salvandolo dal degrado e, allo stesso tempo, ottenendo altri importanti benefici, quali creare concrete opportunità di lavoro, rivitalizzare il centro storico a beneficio dei cittadini e dei turisti e soddisfare la domanda di tante associazioni alla ricerca di spazi dove poter produrre e diffondere cultura".