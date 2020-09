Calcio: Cagliari, in città il 18enne angolano Luvumbo

A Cagliari il nuovo acquisto Zito Luvumbo. Giocatore angolano, classe 2002, è sbarcato questo pomeriggio all'aeroporto di Elmas mentre i nuovi compagni giocavano contro la Roma in amichevole alla Sardegna Arena.

È considerato una promessa del calcio africano. Ma sarà inserito in un percorso di crescita - come ha detto il direttore sportivo Pierluigi Carta ieri - per farlo migliorare soprattutto tatticamente.