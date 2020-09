San Pantaleo, musica e arte per promuovere il territorio

L'arte contemporanea incontra la musica sullo sfondo del borgo gallurese di San Pantaleo, in Gallura, dove il 12 e il 13 settembre fa tappa "Una boccata d'arte", progetto d'arte diffuso e corale a cura della Fondazione Elpis in collaborazione con Galleria Continua. Quella a San Pantaleo è una delle 29 tappe previste in altrettanti borghi italiani. Tra laboratori, botteghe e atelier è prevista l'installazione temporanea e site specific "La prima radice" dell'artista fiorentino Giovanni Ozzola, visibile sino a ottobre sulla facciata laterale della casa parrocchiale, in piazza della Chiesa.

L'opera è una parete di acqua e punti di luce che ridisegna la fisionomia classica degli spazi. Nell'idea di Ozzola, la piazza, la sua architettura, i suoi spazi vuoti e le case in pietra dialogano con le rocce granitiche e le spiagge che circondano San Pantaleo, ridiventando punto di incontro dei turisti come era in passato per i pastori provenienti dalle campagne.

Spazio alla musica con il duo composto da Filippo Gianfriddo alle percussioni e Daniela Mur: eseguiranno brani originali ma anche classici del repertorio per strumenti a percussione. Al concerto, organizzato con l'Accademia musicale Bernardo de Muro, si potrà assistere su prenotazione tramite mail a info@accademiabernardodemuro. "Il connubio tra arte e musica, con la preziosa perfomance di Gianfriddo e Mura, arricchisce la manifestazione", sottolinea l'assessora della Cultura di Olbia, Sabrina Serra.