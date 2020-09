Cinema: Tirabassi e Pasotti ospiti di Olbia Film Network

Dal 12 al 20 settembre Giorgio Tirabassi, Carlo Sironi, Giorgio Pasotti, Jacopo Cullin, Michela Giraud, Francesca Cavallin, Beatrice Bruschi e Stella Pecollo saranno tra le star della quarta edizione di Olbia Film Network, evento dedicato a cortometraggi ed esordi cinematografici, sostenuto da Mibact, Regione Sardegna, Comune di Olbia, Sardegna Film Commission e Fondazione di Sardegna. All'interno della rassegna spazio al Figari Film Fest, festival internazionale del cortometraggio, giunto al decimo anno. Di entrambi è direttore artistico Matteo Pianezzi.

Si parte con Andrea Pinna, star dei social con "Le perle di Pinna", che presenterà il libro "I panni degli altri", mentre ogni mattina, dal 13 al 17 settembre, i professionisti della filiera cinematografica daranno vita all'International Film Market. Tanti gli appuntamenti per i giovani produttori con Rai Cinema, Cattleya, Sky, Vivo Film, Kimera e altre importanti realtà del panorama cinematografico nazionale, comprese Agici e Cna.

Da domenica i 40 cortometraggi verranno giudicati da Yves Piat, regista francese candidato all'Oscar nel 2019 con "Nafta football club", Leonor Teles, regista portoghese nominata agli European Film Award per il Best Short 2019, e Sandhya Suri, regista indiana vincitrice del Sundance Film Festival e del Festival di Toronto. In giuria anche gli italiani Carlo Sironi, Pippo Mezzapesa e Jacopo Cullin, mentre Stella Pecollo, Francesca Cavallin e Sonia Serafini si occuperanno di selezionare le opere di "Scarpette rosse", categoria su tematiche di genere. L'illustratrice Chiara Sgatti e il fumettista Bepi Vigna decreteranno infine il miglior corto di animazione. La rassegna "Opere Prime e Seconde" porta Carlo Sironi con "Sole", Giorgio Pasotti con "Abbi fede", Giorgio Tirabassi con "Il grande salto" e Mario Piredda con "L'Agnello", presenti in sala Nora Stassi e Luciano Curreli.