La rettrice Del Zompo a studenti e docenti, scaricate Immuni

(ANSA) - CAGLIARI, 10 SET - Scaricate l'app Immuni. È l'invito, in vista della ripresa delle attività accademiche, rivolto dall'Università di Cagliari con la Conferenza dei rettori (Crui) a studenti, docenti e personale. La raccomandazione è da oggi sulla homepage del sito dell'ateneo e in tutti i canali social. Immuni è un'app creata a livello nazionale per combattere l'epidemia di Covid 19: utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un'esposizione a rischio, anche se sono asintomatici. Tutto nel rispetto della privacy.

"Considerata l'importanza della prevenzione del contagio e del rispetto delle misure suggerite per evitarlo, abbiamo aderito con determinazione al sollecito della Crui - spiega la rettrice Maria Del Zompo - e quindi invitiamo le studentesse, gli studenti e tutto il personale a prendere seriamente in considerazione la possibilità di scaricare l'app Immuni".

