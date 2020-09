Comunali: quadra vicina nel centrodestra, resta nodo Nuoro

Centrodestra vicino alla quadra sul fronte delle candidature per le Comunali del 25 e 26 ottobre nei quattro centri con più di quindicimila abitanti: Nuoro, Quartu, Sestu e Porto Torres. Il cerchio si chiuderà entro la settimana, subito dopo il sopralluogo del presidente della Regione Christian Solinas a Porto Torres dove il candidato sarà indicato con ogni probabilità da Cambiamo! Udc. Quello del centro turritano era uno dei nodi che il vertice di maggioranza che si è tenuto a Villa Devoto aveva l'obiettivo di sciogliere.

L'altro, più ingarbugliato, riguarda Nuoro. Qui spetta alla Lega fare un nome, quasi certo quello del 53enne architetto Pietro Sanna. Tuttavia non c'è l'ufficialità. Nel caso del capoluogo barbaricino, infatti, resta il problema di due forze della coalizione - Forza Italia e i Riformatori - che non intendono presentare liste. Gli uomini del Carroccio insistono però affinché il loro candidato abbia il sostegno di tutti i partiti che hanno contribuito all'affermazione del centrodestra alle Regionali, quindi non faranno un nome sino che Fi e Riformatori non avranno sciolto le riserve. Per affrontare questo scoglio il coordinatore regionale della Lega Eugenio Zoffili e il consigliere regionale nuorese Pierluigi Saiu sono rimasti a Villa Devoto anche dopo il vertice.

A Sestu la sindaca uscente dei Riformatori Paola Secci non avrà problemi ad essere ricandidata. A Quartu è quasi certa la candidatura del sardista Christian Stevelli, anche se Forza Italia continua a insistere sul nome di Antonello Picci. Il governatore, che è anche segretario del Psd'Az, avrebbe chiesto però un passo indietro agli azzurri: d'altra parte l'anno prossimo si vota a Olbia dove il Psd'Az sarebbe disponibile a sostenere l'uscente di Forza Italia Settimo Nizzi.

Oltre a Zoffili e Saiu al tavolo di Villa Devoto hanno partecipato per Forza Italia il coordinatore regionale Ugo Cappellacci e l'assessora del Lavoro Alessandra Zedda, per Fratelli d'Italia c'era la coordinatrice regionale Antonella Zedda, Udc Cambiamo! erano rappresentati da Giorgio Oppi e Antonello Peru. Presenti anche Stefano Tunis (Sardegna 20Venti), il capogruppo del Psd'Az Franco Mula e l'assessore dei Lavori pubblici Roberto Frongia per i Riformatori.