Glenn Cooper in diretta streaming a "Florinas in Giallo"

Florinas si immerge nelle atmosfere della suspence e del brivido con cinque giornate di appuntamenti e un ospite d' eccezione, Glenn Cooper. Lo scrittore statunitense autore di thriller best seller tradotti in tutto il mondo, sarà in diretta streaming il 3 settembre dalle 21.15 a "Florinas in Giallo", il festival è in programma dal 2 al 6 settembre nel rispetto delle norme anti-Covid. Presenterà il suo nuovo romanzo "Clean. Tabula rasa" (Nord): racconta di un virus responsabile di una pandemia che provoca la perdita della memoria.

Dialoga con lui, l'esperto di letteratura di genere Luca Crovi, quest'anno con Enrico Pandiani collaboratore d'eccezione del festival organizzato dal Comune di Florinas e diretto dalle librerie Cyrano e Azuni. Crovi e Pandiani presenteranno rispettivamente "Storia del giallo italiano", in anteprima nazionale, e "Il gourmet cena sempre due volte". A dare il la al festival alle 20 in piazza del Popolo sarà "Killing me softly", mostra installazione interattiva curata da Sonia Borsato che coinvolge scrittori e lettori nella creazione di micro-racconti ispirati alle foto di Pierluigi Dessì. A far da filo rosso agli incontri, reading, concerti, laboratori, una serie di omaggi a Hitchcock a quarant'anni dalla morte, sono i rapporti tra vittime e carnefici, poliziotti e detective, i luoghi del crimine e del mistero.

Tra gli ospiti anche Giovanni Impastato, fratello di Peppino, ucciso dalla mafia nel 1978. In dialogo con Gianni Garrucciu parlerà del suo libro "Oltre i cento passi" (Piemme). Poi ancora, Ilenia Zedda, Elias Mandreu, Ciro Auriemma, Carlo A. Melis, Alessia Tripaldi, Alice Basso, Fabio Isman, Fausto Vitaliano, Alessandro Perissinotto, Antonio Iovine, Stefania Divertito, Giuseppe Fabro, e Iaia Forte, protagonista del reading "L'uomo che guardava passare i treni".