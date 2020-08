Coronavirus: sono 58 i positivi del Billionaire

L'Unità di crisi del nord Sardegna ha verificato in serata i dati dei tamponi risultati positivi fra lo staff del Billionaire di Porto Cervo e dai 63 dichiarati in precedenza sono state scorporate 5 schede che erano state accorpate per errore con quelle del locale di Flavio Briatore.

Quindi i dati definitivi relativi al Billionaire certificano 58 casi di positività al coronavirus su 87 tamponi eseguiti.