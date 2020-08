Olbia, Mirtò lancia le Tapas per l'edizione 2021

Cala il sipario su Mirtò, il Festival internazionale del Mirto, ma si pensa già all'edizione 2021. Si chiamerà "Nella mia città" e prevede un percorso formato Tapas, a base di assaggi di piatti tipici accompagnati dal vino e dal mirto, lungo le vie del centro storico di Olbia. A ispirare la scelta che sara strutturata dal prossimo anno è stato il consenso per il format del festival 2020, con le iniziative diffuse lungo un percorso che ha coinvolto bar e ristoranti tra vie e piazze del centro e luoghi meno conosciuti della città.

"Pensiamo che sia questo il valore e il patrimonio per una città come Olbia, puntando su piatti tipici e la grande tradizione enogastronomica", sottolina Salvatore Pinducciu, responsabile del catering per Mirtò. "Quest'anno non abbiamo potuto fare le consuete degustazioni in piazza a causa del coronavirus - spiega - ma il nostro info point è stato preso d'assalto dai turisti, che chiedevano informazioni sui piatti tipici e dove poterli mangiare, suggerendoci la via da seguire per il futuro". Un percorso del gusto che avrà gli operatori cittadini come protagonisti. "Mirtò ha consentito alle attività commerciali di dare una risposta a un momento difficile", afferma Pasquale Ambrosio, presidente della Confcommercio di Olbia-Tempio. "La formula di Mirtò col coinvolgimento di molte zone della città si presta certamente a essere replicata".