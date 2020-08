Tragica immersione a Caprera, muore turista di 54 anni

Tragica immersione nelle acque dell'isola di Caprera, nell'arcipelago di La Maddalena. Una turista di 54 anni di Padova, Antonella Piccello, è morta oggi in tarda mattinata mentre con un gruppo di amici stava facendo una escursione subacquea. I compagni che erano con lei si sono accorti che qualcosa non andava già nelle primi fasi dell'immersione: la donna sembrava a corto di ossigeno, le hanno passato i loro erogatori ma la situazione non si è normalizzata.

Sono quindi risaliti in superificie e a nuoto hanno raggiunto il vicino isolotto dei Monaci. Quando il gruppo ha toccato terra, la sub aveva già perso conoscenza. Nel frattempo sono stati allertati i medici del 118, arrivati poco dopo con l'elisoccorso. I sanitari hanno tentato a lungo di rianiaminare la donna, ma per lei non c'è stato nulla da fare. Alle ricerche in mare, dopo il primo sos per un generico disperso nelle acque di Caprera, hanno partecipato anche gli uomini della Capitaneria di porto di La Maddalena. Già avviate le indagini per chiarire la dinamica del fatto e accertare eventuali responsabilità di terzi. Al momento l'ipotesi più probabile è quella di un malore.