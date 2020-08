Avvistati rari cetacei nel mare del nord Sardegna

Si susseguono in questi giorni gli avvistamenti di cetacei nel mare del nord Sardegna. In particolare i ricercatori di Seame Sardinia hanno incrociato un gruppo di 40 delfini comuni al largo della Sardegna nord-orientale, nel Canyon di Caprera, e tre zifi, dei cetacei di cui si sa poco, nel nuovo sic a mare tra Tavolara e Capo Comino.

Il primo avvistamento la scorsa settimana mentre erano a bordo di un'imbarcazione del team di WWS - Whale Watching Sardinia - Snorkeling Offshore: "Il delfino comune(Delphinus delphis) a dispetto del nome non è comune, ma è considerato in pericolo di estinzione nel Mar Mediterraneo, nella lista Rossa IUCN - spiegano i ricercatori di Seame su Facebook dove hanno anche postato alcune foto - Ci siamo imbattuti in un gruppo di circa 40 esemplari e con sorpresa abbiamo anche potuto osservare che i delfini portavano sottobordo i loro cuccioli. Durante l'avvistamento abbiamo potuto ascoltare e registrare le loro vocalizzazioni con l'idrofono ed effettuare la foto-identificazione degli individui, che potranno essere confrontati con quelli già avvistati a partire dal 2013, e già "matchati" con altre organizzazioni come gli amici ricercatori di Oceanomare Delphis Onlus".

Per gli zifi la sorpresa è stata doppia, perché questi animali, che possono essere lunghi anche cinque metri, vivono in acque abbastanza profonde e i loro avvistamenti sono molto rari. Infatti i ricercatori confermano che si tratta del primo in questo tratto di mare.