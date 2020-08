Galà di danza chiude la rassegna del Lirico "Classicalparco"

(ANSA) - CAGLIARI, 13 AGO - Una serata sulle punte per chiudere nel segno della bellezza la rassegna "Classicalparco".

Il 13 e 14 agosto, alle 21, dopo l'emozionante ritorno per due sere al Teatro al chiuso, sarà l'Arena del Parco della musica di Cagliari a accogliere il Gala internazionale di danza "L'amore - Il passo a due" proposto nel cartellone del Lirico.

"Per poter realizzare uno spettacolo di danza, in tempo di distanziamento, abbiamo trovato la soluzione nel proporre dei passi a due con coppie di danzatori che fossero coppie anche nella vita", ha spiegato all'ANSA il sovrintendente Nicola Colabianchi. Sul podio, al suo debutto a Cagliari, ci sarà Domenico Longo. Alla guida dell'orchestra del Lirico, proporrà celeberrimi pas de deux e virtuosistici assoli tratti dai più amati balletti classici: Il lago dei cigni, Don Chisciotte, Carmen Suite, Romeo e Giulietta, La Sylphide, nell'interpretazione di étoiles, solisti e primi ballerini internazionali. La produzione dello spettacolo, della durata complessiva di 60 minuti, è del Teatro Lirico di Cagliari, a cura di Daniele Cipriani. (ANSA).