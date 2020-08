Caldo: allerta Protezione civile in Sardegna, punte 40 gradi

(ANSA) - CAGLIARI, 11 AGO - La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta per una nuova ondata di calore in Sardegna.

L'avviso scatterà a mezzogiorno di mercoledì 12 e resterà in vigore sino alle 18 di venerdì 14. Si prevede un ulteriore aumento delle temperature con valori massimi molto elevati in particolare sulla Sardegna centro-occidentale e settentrionale.

Secondo le previsioni degli esperti meteo, si potranno toccare punte di 40 gradi con vento di scirocco. (ANSA).