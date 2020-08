Arte: online nuovo magazine Aínas, focus su legno e tessuti

Una finestra sul mondo dell'arte contemporanea nel segno dell'incontro tra realtà geograficamente distanti e del dialogo tra i diversi linguaggi. E' online il numero 10 di Aínas, la rivista internazionale di arte e cultura diretta da Bianca Laura Petretto, condirettore Giorgio Giorgetti. Il trimestrale, 100 pagine a colori, accoglie notizie e approfondimenti sui temi dell'arte, cultura, scienze, con i contributi di autorevoli esperti, ciascuno nella propria lingua.

"Aínas, in sardo 'arnesi di lavoro', intercetta le intuizioni e le realtà artistiche da ogni latitudine, dal centro alle periferie del mondo", spiega Petretto. La sua uscita è accompagnata da un video con le musiche di Paolo Fresu. A breve sarà disponibile anche in versione cartacea, a tiratura limitata. Un magazine da collezione con una veste grafica elegante e raffinata. L'immagine di copertina, la "Chimica del pensiero" dello scultore trentino Willy Verginer, richiama il tema di questo numero, '"Il risveglio'". "Attraverso il recupero in chiave contemporanea dell'antica arte dell'intaglio del legno degli artigiani dell'Alto Adige, l'artista - racconta la direttrice - dà vita a una figura di donna annerita che emerge dal degrado ambientale per riconquistare spazi di arte e bellezza. Atto di denuncia pungente e ironica contro la fragilità dell'ecosistema".

Dal legno al tessuto con le opere della francese Simone Pheuphine con i suoi microcosmi che evocano i mondi minerale e vegetale. "Da qui ai lavori di Anna Saba che fa dialogare graniti e marmo da cui affiorano rametti, ma anche rottami in ferro arrugginiti, a svelare la sacralità e purezza delle rocce antiche e la natura abbrutita dall' incuria", aggiunge Petretto. Il nuovo numero si apre con uno scatto di un viaggio sull'Himalaya della fotografa Marzia de Tavonatti che accompagna i versi di Giovanni Bernuzzi: "vita, magia di segni impercettibili che tracciano la via".