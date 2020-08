VisitCabras, un nuovo video spot per raccontare territorio

VisitCabras: si rafforza la campagna di comunicazione del Comune di Cabras per far conoscere e promuovere le bellezze del territorio e la ricca e molteplice offerta turistica. Con un obiettivo: destagionalizzare, portare i turisti tutto l'anno e puntare sempre più sul turismo delle esperienze. Al Centro polivalente di via Tharros è stato presentato un nuovo video spot che offre una panoramica a 360 gradi sugli elementi attrattivi del territorio. Va a aggiungersi al precedente, presentato a giugno.

E' stato realizzato dal fotografo e videomaker Ettore Cavalli e dal compositore e programmatore Sandro Savarese con le musiche di che dialogano con le immagini per creare di volta in volta le giuste suggestioni e cogliere l'anima dei luoghi e di chi li abita. In primo piano le perle del Sinis, Mari Ermi, Is Arutas, Maimoni, i Giganti di Mont'e Prama. Ma anche percorsi naturalistici a piedi o in bici sui sentieri delle zone umide.

Ancora snorkeling, kite, nord walking, l'attività dei pescatori, la tradizione, il ballo, l' arte dell'intreccio. Le immagini si soffermano sull'enogastronomia con i rinomati muggini e la vernaccia, eccellenze del territorio. Presto saranno realizzate clip di 15 secondi da diffondere sul web e in tv.

"Ci siamo impegnati molto e continueremo a farlo per posizionare Cabras e proporla come meta turistica di livello - dichiara il sindaco Andrea Abis - specialmente in un momento come questo. Proseguiamo il cammino intrapreso qualche mese fa, guardando già al 2021". "Volevamo proporre tutte le esperienze che è possibile vivere nel territorio in un video - dichiara l'assessore a Cultura e Turismo Carlo Trincas - in questo modo le persone possono pregustare in un antipasto visivo il nostro territorio".