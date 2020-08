Incendi: Canadair di nuovo in azione nel Sassarese

(ANSA) - CAGLIARI, 04 AGO - Il fuoco non concede tregua a Bonorva,nel Sassarese, le cui campagne sono state devastate dalle fiamme nello scorso fine settimana con il fuoco che ha percorso 3000 ettari di superficie e ha pesantemente danneggiato le aziende agricole e una parte dello stabilimento di acqua minerale Santa Lucia. Anche oggi un Canadair e due elicotteri del Corpo forestale provenienti dalle basi di Anela e Bosa sono dovuti intervenire in località S'ena 'e Sunigo. Si tratta del secondo intervento di un Canadair oggi nell'Isola: il velivolo proveniente da Olbia era già intervenuto a Torpè, nel Nuorese, alle prime luci della giornata.

Nel frattempo altri mezzi aerei si sono alzati in volo anche nel Sud Sardegna, a Nurri, dove hanno operato due elicotteri, e a Furtei, dove era presente un elicottero della flotta regionale.

Tutte le operazioni di spegnimento oggi sono rese più difficili a causa del forte vento di maestrale con punte di 60 km/h.

