Bottiglia di vino celebrativa per 150 anni di Grazia Deledda

(ANSA) - NUORO, 04 AGO - In occasione dei 150 anni dalla nascita della scrittrice nuorese Grazia Deledda (1871), la prima donna italiana a vincere un Premio Nobel, la Coldiretti Nuoro Ogliastra le dedica una bottiglia di vino celebrativa: cinquanta cantine del centro Sardegna eticheteranno un numero limitato col suo nome a partire dalla produzione della prossima vendemmia.

"Grazia 150-Bevi con Grazia", è il nome del progetto promosso dall'organizzazione agricola con il supporto del grafico pubblicitario Salvatore Piredda, un modo per festeggiare la celebre concittadina che ha portato il nome delle Sardegna e dei sardi nel mondo e con i suoi romanzi continua a promuovere il territorio.

"Si tratta di un progetto dalla duplice valenza - ha spiegato questo pomeriggio a Nuoro in Casa Buscarini il presidente di Coldiretti Nuoro Ogliastra Leonardo Salis - da un lato celebriamo la scrittrice, dall'altro diamo impulso al settore vitivinicolo, punta di diamante della nostra agricoltura fortemente penalizzato dalla pandemia e il lockdown". Ciascuna della 50 cantine che aderisce all'iniziativa imbottiglierà 150 bottiglie con impresso nel retro i loghi di Coldiretti Nuoro Ogliastra e dell'azienda produttrice, allegato un testo descrittivo del vino e del vitigno. Le bottiglie saranno numerate e vendute nel sito creato ad hoc, grazia150.com, una parte del ricavato andrà poi in beneficenza per opere culturali attinenti alle celebrazioni del 2021 in onore del Premio Nobel.

"L'agricoltura è terra, cultura ed identità - ha affermato il direttore di Coldiretti Sardegna Alessandro Serra - è musa ispiratrice che dà espressione a diverse forme d'arte. Entra a pieno titolo nei festeggiamenti della nostra Grazie Deledda e lo fa con il prodotto simbolo del territorio, il vino". (ANSA).