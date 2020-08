La musica tornerà all'Anfiteatro Romano di Cagliari

Nostalgia delle serate live con Sting, Paolo Conte, David Byrne o Turandot. E il Comune prova a riaprire anche l'Anfiteatro Romano. "Che emozioni, che suggestioni le sere d'estate all'Anfiteatro Romano. Ve le ricordate? Io sì", scrive su Facebook il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Dalle sensazioni ai fatti: nella variazione di bilancio che domani andrà in aula sono stati stanziati 200mila euro per la progettazione del restauro. Che però richiederà almeno altri 2 milioni di euro. "È un passo ulteriore per restituirlo ai nostri concittadini - scrive Truzzu - ai sardi e ai turisti e per riprendere anche gli spettacoli". Le prospettive: "Di sicuro - conclude il sindaco - non potranno trovare spazio 5000 ospiti come un tempo, ma è certo che la musica lì tornerà ad essere di casa. Perché questa è la mia volontà, la volontà della Giunta e della maggioranza che oggi governa Cagliari".