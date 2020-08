Due contagi a Olbia, appena rientrati da viaggio

A Olbia si registrano due nuovi casi di Covid-19. Lo ha annunciato il sindaco, Settimo Nizzi, durante una conferenza stampa. Si tratta di due ragazzi olbiesi rientrati in Sardegna dopo avere trascorso un periodo fuori dall'isola. Il primo è un ragazzo di 18 anni che studia in un'altra regione ed è risultato positivo al tampone dopo avere manifestato febbre. Vive a Olbia in casa con la mamma che è invece negativa ai controlli. I due sono in isolamento nel loro appartamento, assistiti dai servizi comunali e dal servizio di igiene pubblica della Asl. L'altra è una giovane donna arrivata a Olbia da qualche giorno, da Malta: vive in una casa vacanze fuori dal centro abitato e condivide l'appartamento con altre tre persone, tutte risultate negative ai tamponi.