Fase 3: riaprono le discoteche all'aperto in Sardegna

Via libera alla riapertura delle discoteche all'aperto in Sardegna con il divieto di assembramento e obbligo di distanziamento. Con l'obbligo, in quest'ultimo caso, di rispettare il limite di almeno un metro o due (a seconda della capienza massima) tra chi accede alla pista da ballo Di nuovo consentite anche le sagre, fiere e feste paesane. Lo prevede una delle due ordinanze - la numero 34 - appena adottata dal presidente della Regione Christian Solinas.

Condizione necessaria è che le manifestazioni abbiano luogo in spazi all'aperto e che siano assicurate le prescrizioni anti Covid. In ogni caso dovranno essere rispettate le linee guida della Conferenza delle Regioni approvate a giugno per la riapertura delle attività con riferimento alle schede tecniche per le sagre e per le discoteche.