A Cabras aree 'dog friendly' nelle spiagge libere

In spiaggia con il cane, per farlo correre sulla sabbia e giocare nell'acqua. E con una serie di regole da rispettare. Il Comune di Cabras apre i suoi spazi alle aree 'dog friendly'.

A San Giovanni di Sinis, Maimoni e Su portu 'e s'uedda ci saranno spazi riservati agli amici a 4 zampe. I cani potranno accedere e sostare in appositi tratti di spiaggia libera, sotto la sorveglianza del padrone. Lo ha stabilito un' ordinanza del sindaco. Le aree saranno fruibili dall'alba al tramonto fino al 30 settembre. Tutte con superficie fra i 1500 e 1700 metri quadrati e lunghe fra i 60 e gli 80 metri.

Un'offerta pensata anche in chiave turistica per venire incontro alle esigenze di chi viaggia con il proprio cane. L'Area marina protetta del Sinis ha allestito le aree e posizionato i cartelli che delimitano gli spazi dedicati. Vi potranno accedere cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina, con documentazione sanitaria per la profilassi vaccinale periodica.

Gli animali non devono avere pulci, zecche e altri parassiti e dovranno essere muniti di targhetta identificativa, con i dati del proprietario che deve essere maggiorenne. I proprietari e i detentori devono avere apposito guinzaglio lungo non più di un metro e mezzo e di museruola, da utilizzare in caso di necessità o di richiesta da parte delle forze dell'ordine, sanitarie e di soggetti incaricati dal Comune.