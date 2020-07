Sanità: barricate sindaci per difendere servizi in Gallura

La Gallura alza il livello nella lotta a difesa dei servizi sanitari. Ieri il consiglio comunale di Olbia ha messo a nudo i problemi del comparto, con i primari degli ospedali a testimoniare le difficoltà quotidiane, da oggi è attivo un presidio permanente davanti all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia mentre un flash mob davanti agli ospedali di Olbia, Tempio e La Maddalena.

"Abbiamo bisogno di risposte immediate sulla sanità in Gallura, il diritto alla salute deve essere uguale per tutti i cittadini e per tutti i territori, chiediamo che si proceda quanto prima all'assunzione del personale per porre fine a questa drammatica situazione, confermata peraltro di medici", dice il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, partecipando al presidio "Avamposto sanitario gallurese", Vi si alterneranno, a oltranza, i vari esponenti istituzionali e politici del territorio, finché da Cagliari non arriveranno risposte concrete alle rivendicazioni territoriali. Stasera la manifestazione senza colore politico triplica e va in scena, oltreché Olbia, anche a Tempio e La Maddalena.

Nel frattempo l'Ats respinge le accuse di disservizi nelle strutture sanitarie della Gallura. "Si sono sempre garantiti i livelli essenziali di assistenza in tutto il territorio della Gallura - dice l'Ats - l'Area socio sanitaria locale di Olbia ha sempre avuto un ruolo centrale all'interno dei processi di programmazione sanitaria regionale".