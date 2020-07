Proseguono sbarchi migranti in Sardegna

Proseguono gli sbarchi di migranti nel Sud Sardegna. Durante la notte sono stati bloccati otto cittadini algerini che si allontanavano a piedi dalla spiaggia di Maladroxia a Sant'Antioco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I migranti, tutti giovani uomini, dopo le visite mediche e le operazioni di identificazione condotte dal personale dell'Ufficio stranieri della questura di Cagliari saranno trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir dove rimarranno in quarantena a causa dell'emergenza Covid. Non è stato possibile recuperare il barchino usato per raggiungere le coste della Sardegna e nemmeno individuare il punto esatto in cui è approdato.