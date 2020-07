Lirico Cagliari: si riparte all'Arena del Parco della Musica

Su il sipario e "taglio del nastro" per l'Arena all' aperto del Parco della Musica. Il Lirico di Cagliari accoglie il suo pubblico, dopo il lockdown, il 17 e 18 luglio alle 21. Ad inaugurare "classicalparco" - la rassegna estiva che fino al 14 agosto propone 12 serate tra lirica, concerti e danza - saranno Giampaolo Bisanti e i complessi stabili del Lirico. L' applaudito direttore milanese dirigerà Orchestra e Coro in un programma che prevede l'esecuzione di famose arie, pagine corali e sinfoniche, tratte da altrettanto popolari opere liriche. In qualità di soprano solista debutta a Cagliari Alessandra Di Giorgio, giovane artista serba. Lo spettacolo dura 60 minuti.

La nuova Arena sarà inaugurata in formato ridotto, in base alle norme, con una platea di 490 posti su una capienza a pieno regime di 1250. Sono presenti tre gazebo lungo il percorso d'ingresso del pubblico per il controllo temperatura, verifica biglietti e igienizzazione obbligatoria delle mani.