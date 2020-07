'Furbetti' dei rifiuti incastrati da telecamere a Sassari

Le fototrappole inchiodano i furbetti dei rifiuti a Sassari. In una settimana la Polizia locale di Sassari ha sanzionato 38 persone per conferimento illecito di rifiuti.

I trasgressori sono stati immortalati dagli obiettivi nascosti posizionati in tre punti della città segnalati dal Settore Ambiente del Comune e dai cittadini come punti sensibili, dove in una notte si materializzavano discariche. Le tre aree messe sotto videosorveglianza sono via dei Gremi, via Cadamosto e via Camboni: qui sono stati ripresi i 38 trasgressori, quasi tutti residenti in paesi limitrofi, mentre gettavano sia rifiuti ingombranti, sia immondizia domestica, spesso non differenziata.

Per tutti la sanzione arriverà fino a 500 euro, mentre per le aziende che sono state ugualmente colte sul fatto grazie alle telecamere, l'azione avrà conseguenze penali.

I rifiuti sono stati spesso abbandonati fuori dai cassonetti, nel tentativo di svolgere l'attività illecita nel più breve tempo possibile. Tutto ripreso dalle nuove microcamere dotate di sensori notturni e zoom di altissima definizione.