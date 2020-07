Fase 3: Aou Sassari, dal 13 riaprono tutti gli ambulatori

(ANSA) - SASSARI, 09 LUG - L'Aou di Sassari riapre tutti gli ambulatori tenendo alta l'allerta Coronavirus. Da lunedì 13 luglio i pazienti potranno riprendere le visite specialistiche: le persone in lista d'attesa saranno chiamati a visita dagli ambulatori stessi.

Le visite verranno stabilite in base ai codici di priorità dei pazienti e secondo le nuove tempistiche che prevedono l'effettuazione della sanificazione tra una visita e l'altra.

Le nuove visite saranno invece prenotabili attraverso il consueto canale Cup chiamando il 1533 e lo 070 276424. Agli ingressi sono previsti dei check point che potranno effettuare verifiche sugli appuntamenti e indirizzare gli utenti negli ambulatori. Il personale impiegato, coadiuvato da quello della vigilanza, regolerà gli ingressi, misurerà la temperatura attraverso i termo-scanner e verificherà che l'utente indossi la mascherina chirurgica, senza la quale è vietato accedere in ospedale.

I pazienti saranno invitati a igienizzare le mani in ingresso e in uscita, e potranno entrare nella struttura solo dimostrando di avere l'appuntamento per quella giornata e per quell'orario.

