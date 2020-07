Incendi: 20 roghi scoppiati in Sardegna

Sono 20 gli incendi divampati in Sardegna oggi, quattro dei quali hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale.

Il più vasto è scoppiato nel primo pomeriggio a Sassari, nella zona di Scala Erre, vicino alla discarica consortile che raccoglie i rifiuti di numerosi Comuni del nord ovest. Per domare le fiamme, oltre alle squadre a terra del corpo forestale, vigili del fuoco, compagnia barracellare, sono entrati in azione due elicotteri e del SuperPuma As332 di base a Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Sassari coadiuvata dal personale eliportato, 1 squadra locale Forestas del cantiere di Lu Traineddu, 3 squadre delle Compagnie barracellare di Porto Torres, Stintino, Sassari e la squadra locale di volontari Misericordia. L'incendio ha percorso una superficie di oltre 15 ettari di terreni incolti e coltivati a grano.

In agro di Nuoro, località "Ocripunzos", è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della Stazione di Nuoro coadiuvata dal personale elitrasportato, 2 squadre Forestas di Nuoro e il G.A.U.F. del CFVA . L'incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di pascolo cespugliato.

Incendio nel comune di Calasetta ,località "C.Falchi", dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla pattuglia forestale della Stazione di Sant'Antioco coadiuvata dal personale elitrasportato e da 1 squadra di volontari di protezione civile. L'incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di terreni agricoli e incolti.

Infine, in agro di Posada, località "Sos Palones", è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Farcana. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione forestale di Siniscola giunta sul posto con n.4 unità a bordo di 1 blitz e 1 autobotte, la quale è stata coadiuvata nell'intervento dal personale CFVA elitrasportato. L'incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di pascolo cespugliato e macchia mediterranea.