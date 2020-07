Premi: a Pintore, Dettori e circolo Bergamo il 'Maria Carta'

La cantautrice, attrice, conduttrice tv Ambra Pintore, il cantautore e chitarrista Beppe Dettori, il Circolo culturale sardo "Maria Carta" di Bergamo, la ditta Character, sono i vincitori del Premio Maria Carta, istituito dall'omonima Fondazione.

La cerimonia di premiazione della 18/a edizione della manifestazione intitolata alla grande cantante e interprete si svolgerà il 6 settembre a Siligo, suo paese natale.

Ambra Pintore "offre da tempo un contributo di eccezionale importanza per la divulgazione e conoscenza del nostro patrimonio musicale, delle nostre tradizioni e delle arti figurative. Ma di quel patrimonio musicale si è fatta lei stessa originale interprete dimostrando la sua raffinatezza e apertura stilistica nelle sue produzioni discografiche come nelle esibizioni dal vivo", si legge nelle motivazioni, dove si evidenzia per Beppe Dettori il suo essere "interprete assolutamente originale di elementi della nostra tradizione, affiancando a questo lavoro, quello della ricerca di ulteriori innovazioni, evidenziate dalle sue non meno straordinarie doti vocali".

Il premio "Maria Carta" riserva una particolare attenzione anche al Circolo culturale sardo "Maria Carta" di Bergamo, "punto d'incontro per tutti i figli della Sardegna che il lavoro, la famiglia, il destino ha portato nella città di Bergamo e nella sua provincia".

Nel settore dell'eccellenza imprenditoriale, quest'anno il premio è assegnato alla ditta Character che opera a Sassari nel settore pubblicitario. "Moderna struttura produttiva che ha deciso di investire in ricerca e innovazione proponendo una vasta gamma di prodotti ecocompatibili di alta qualità particolarmente apprezzati nei mercati internazionali".