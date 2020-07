Basket: Dinamo, arriva il giovane estone Treier

La Dinamo Banco di Sardegna abbassa l'età media del proprio roster con l'innesto del 21enne Kaspar Treier.

Il giocatore di nazionalità estone ma di formazione italiana si lega ai biancoblu di Sassari con contratto triennale.

Nato nel 1999, 2 metri di altezza per 100 chili di peso, Treier arriva da Ravenna, dove ha disputato ai vertici l'ultimo campionato di A2.

È considerato un prospetto di gran talento e con ampi margini di crescita, perciò rappresenta per il Banco soprattutto un investimento in ottica futura.