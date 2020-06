Dai Progressisti un nuovo Piano Rinascita da dieci miliardi

Un nuovo Piano di Rinascita da realizzare in dieci anni, dal 2020 al 2029, potendo contare su un importo complessivo di dieci miliardi di euro finanziato con le annunciate risorse che l'Europa destinerà all'Italia per superare la crisi da pandemia Covid. Una proposta di legge con undici articoli che prevedono diverse aree di intervento ma anche le modalità di attuazione del piano. Quello presentato oggi dai Progressisti, con prima firma di Massimo Zedda, è un progetto pluriennale indirizzato alla crescita economica e sociale della Sardegna. "La crisi presentava elementi di gravità intollerabile anche prima dell'emergenza Covid", fa notare Zedda. La pandemia ha prò fatto sì che il Piano di Rinascita non fosse più rinviabile.

Ambiente, sanità, attività produttive, scuola, formazione, risanamento di siti industriali e di quelli interessati dalle aree militari, servizi nelle isole minori, salvaguardia del patrimonio culturale e linguistico, assetto idrogeologico. Su tutti questi punti il piano contiene interventi di carattere organico, mentre i programmi attuativi sono predisposti dalla Giunta regionale. Per accompagnare la realizzazione di tutti i progetti, garantendo criteri, obiettivi e procedure, viene istituita l'Aro, Agenzia regionale dell'occupazione.

Tornando alla copertura dei dieci miliardi, il cinquanta per cento sarà a valere sulla dotazione del Programma regionale di sviluppo, cioè l'accordo Stato-Regione siglato a novembre. Per il resto, è scritto nella legge, "la provvista finanziaria può essere costituita anche attraverso l'accesso al debito, assicurato in ambito Ue anche per gli interventi da destinare alla ripresa economica in relazione agli effetti recessivi del blocco produttivo legato alla pandemia da Covid-19". "Con questi pochi articoli - spiega Zedda - intendiamo fornire un metodo da seguire, in modo tale che ogni azione del governo della Regione sia in sintonia con l'idea della rinascita".