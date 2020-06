Rimorchio prende fuoco lungo la 131, strada chiusa

Il rimorchio di un camion che trasportava bottiglie di plastica in fiamme e la Statale 131 chiusa al traffico. È accaduto al chilometro 11 della "Carlo Felice" in direzione Sassari.

Per cause non ancora accertate, sotto il rimorchio del camion si è sviluppato un incendio che ha velocemente avvolto parte del mezzo. Il conducente è riuscito a sganciare il rimorchio, allontanando la motrice di qualche metro. Mentre le fiamme intanto si propagavano.

Una fitta coltre di fumo si è alzata in cielo ben visibile lungo la strada. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale dell'Anas. La strada, in direzione nord, è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento del rogo.