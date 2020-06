A Sassari scatta il divieto di fumo nelle aree pubbliche

Da oggi a Sassari è vietato fumare nelle aree pubbliche. Lo stabilisce un'ordinanza emanata dal sindaco, Nanni Campus, con cui si mettono al bando sigari, pipe e sigarette.

L'ordinanza dispone che è vietato fumare a chi si trova in coda sulle aree pubbliche, in attesa di accedere a esercizi commerciali di qualunque tipo, cinema, musei, uffici pubblici e privati e a ogni altro luogo.

Il divieto è valido anche all'aperto, presso le fermate dei mezzi di trasporto pubblico e all'interno di parchi, giardini pubblici, aree verdi accessibili al pubblico, nei cortili di pertinenza delle scuole.

Per il futuro il Comune adotterà un regolamento per disciplinare la possibilità di fumare nei luoghi pubblici.