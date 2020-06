Tartaruga spiaggata ritrovata sul litorale di Bosa

La carcassa di un esemplare di tartaruga Caretta Caretta è stata rinvenuta sulla spiaggia di Turas del Comune di Bosa (Oristano). La segnalazione è stata raccolta dalla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa che ha inviato sul posto i tecnici per effettuare i rilievi e le misurazioni di rito. L'esemplare presentava un evidente stato di decomposizione. E' stata disposta la rimozione e ora sarà affidata agli esperti per verificare le cause della morte.