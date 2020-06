"Isole che parlano", il festival a Palau da 7 a 13 settembre

(ANSA) - CAGLIARI, 15 GIU - Il Festival internazionale "Isole che Parlano" non si ferma. L'Associazione Sarditudine, in attesa di definire e svelare il programma, annuncia la data della 24° edizione, dal 7 al 13 settembre. Fulcro della manifestazione è Palau, ambita meta turistica della costa settentrionale della Sardegna. Una settimana di musica tra fari, calette, fortezze e rocce granitiche, tombe dei giganti e chiesette campestri, ma anche fotografia, con una mostra monografica dedicata ogni anno a un grande fotografo contemporaneo e laboratori per bambini e ragazzi.

"Siamo consapevoli delle difficoltà, ma pensiamo che sia importante dare un segnale di ripresa per affermare la cultura tra i bisogni primari e sostenere un settore che rappresenta un fiore all'occhiello per la Sardegna - spiegano i direttori artistici Paolo e Nanni Angeli - ovviamente tutto verrà realizzato nel completo rispetto delle normative, ma siamo convinti che gli artisti e gli scenari naturali che da sempre accolgono il Festival sapranno ancora una volta trasmettere quelle atmosfere uniche che, dal 1996, si vivono a Isole che Parlano". (ANSA).